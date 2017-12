O empresário Valdeci de Oliveira Leite foi preso preventivamente nesta quinta-feira (7), no município de Presidente Dutra no Maranhão, localizado a cerca de 210 km de Teresina, após ser acusado de ter agredido a ex-namorada com golpes de facão. O crime aconteceu no último dia 12 de novembro, na cidade de Floriano, interior do Piauí.

Segundo informações da titular da Delegacia da Mulher de Floriano, a delegada Nayana da Paz, no dia do crime, o acusado teria levado a vítima para um sítio e, no local, teria agredido a mulher com socos, chutes e golpes de facão. Devido as agressões, a mulher teve uma fratura na mandíbula.

Empresário é preso por agredir ex-namorada com golpes de facão . (Foto: Divulgação/Polícia Civil)



“Ela procurou a delegacia no dia seguinte as agressões e nós emitimos o mandado de prisão preventiva no dia 14, mas quando fomos para prender ele, ele já fugido da cidade”, conta a delegada. Iniciada as investigações, a Polícia Civil fez levantamentos para saber em quais municípios o acusado teria familiares e chegaram a informação de que Valdeci estava escondido na casa de um irmão, na cidade de Presidente Dutra.

De acordo com a delegada, o empresário já possui um inquérito em aberto por violência doméstica contra a mesma vítima. Nesse caso, as agressões teriam ocorrido dentro da faculdade onde ela estuda , também em Floriano.

Valdeci será indicado pelos crimes de lesão corporal grave, ameaça e injúria contra a ex-namorada. O preso será transferido para Floriano, onde ficará custodiado na Penitenciária de Vereda Grande.

Nathalia Amaral