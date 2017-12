Mulher faz ameaças a delegado nas redes para se vingar do ex-marido

A Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática conseguiu desvendar, na manhã desta quinta-feira (7), os crimes de ameaça e injúria tendo como vítima o Delegado Menandro Pedro, titular da Delegacia de Prevenção e Repressão a Entorpecentes (Depre). Segundo a Polícia Civil, a suspeita de ter cometido os crimes é ex-mulher de um militar do Exército e teria ameaçado o delegado pelas redes sociais para se vingar do ex-marido.

De acordo com o delegado Menandro, as ameaças teriam acontecido há pelo menos oito meses, através do Facebook. Uma pessoa desconhecida teria enviado mensagens proferindo ameaças e palavras de baixo calão contra o delegado. A partir disso, o titular da Depre se dirigiu à Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática para registrar um boletim de ocorrência e tentar desvendar o caso.

Delegado Menandro Pedro foi ameaçado pelas redes sociais. (Foto: Arquivo/O Dia)

“Eu não falei com ninguém, porque nesses momentos, o que devemos fazer é ficar calado e fazer a investigação. Nós descobrimos que as mensagens estavam sendo enviadas do Facebook de um rapaz que estava servindo ao Exército”, relata o delegado. A partir da foto de perfil, a Polícia conseguiu chegar à identidade do primeiro suspeito, um militar do Exército, identificado pelas iniciais W. L. S. S.

Ao ser intimado para depor, o militar negou ser dono da conta do Facebook. Com isso, o titular da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática, o delegado Daniel Pires, solicitou ao Poder Judiciário a quebra de sigilo da conta e, através do IP do computador, conseguiu chegar à ex-mulher do militar, identificada pelas iniciais Y. S. R. O, que confessou ter utilizado a conta em nome do ex-companheiro para se vingar de uma traição. "Ela sabia que se ameaçasse um delegado, ele seria descoberto e seria prejudicado, foi uma forma de se vingar", destaca o delegado Menandro.

Delegado Daniel Pires elucidou o caso. (Foto: Arquivo/O Dia)

De acordo com o delegado Daniel Pires, os crimes de injúria e ameaça não são passíveis de prisão, mas a suspeita responderá judicialmente pelos crimes e caberá à Justiça determinar a penalidade a ser aplicada.

Nathalia Amaral