Conselho tutelar afirma que jovem sofreu surto ao agredir diretora

Conselheiros tutelares, representantes da 4ª Gerência Regional de Educação (GRE) e familiares da adolescente que agrediu a diretora de uma escola pública de Teresina se reuniram na manhã desta quinta-feira (07) para conversar sobre a situação da jovem, que foi diagnosticada com depressão. Esse foi o primeiro encontro do conselho tutelar com a família da jovem.

Segundo a conselheira tutelar Lucileide Magalhães, a adolescente afirmou, durante a reunião, que está arrependida, e disse já ter sofrido cinco agressões de outras alunas da escola. “De acordo com a menina, a diretoria tinha conhecimento disso. Porém, quando pedimos o histórico, nada constava”, disse.

A conselheira disse ainda que a estudante faz uso de medicamentos para depressão, e não teria recebido a devida assistência psicológica. "Algumas vezes ela ficou sem tomar o remédio porque faltou no SUS. A adolescente estava em um momento de surto quando o fato ocorreu”, comentou Lucileide.







Com a repercussão do fato, diversas pessoas passaram a praticar o bullying virtual com a adolescente. O conselho tutelar e a 4ª GRE aconselharam a adolescente a excluir todas as suas redes sociais.

De acordo com Lucileide Magalhães, o principal objetivo dessa reunião era decidir a situação escolar da adolescente. “Ela não será prejudicada, no entanto, ela não deverá retornar imediatamente à escola. Estamos estudando as possibilidades de locais para ela realizar as provas finais e não perder o ano letivo”, concluiu.

A previsão é de que a jovem seja transferida para outra unidade a partir do próximo ano.

O Portal O DIA está tentando contato com a Secretaria de Educação, mas não conseguiu até o momento.

Nayara FelizardoGeici Mello