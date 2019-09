Banda CoChá se apresenta no Boca da Noite especial nesta terça (03)

Em edição especial que acontece nesta terça-feira (03), o Projeto Boca da Noite traz a banda CoChá. O show está dentro da programação do aniversário de 125 anos do Theatro 4 de Setembro .

O show começa a partir das 21h, no Espaço Osório Jr, no Club dos Diários. Há mais de uma década militando na música reggae, o CoChá se destacou entre as bandas piauienses pelo trabalho autoral. Em 2013, a banda gravou e lançou seu primeiro disco: CoChá – Corisco na Chapada.

Em 2017, o grupo lançou o single “Sinta o Amor”. Essa nova música de trabalho foi selecionada para intitular o mais recente trabalho da banda, o primeiro DVD, gravado ao vivo em Teresina e lançado em 2018. No ano passado, a banda lançou o clipe “Vou te Falar”, resultado de uma parceria com a produtora mineira “FalaMemo Produções”, e com participação especial de Ojan.

O CoChá se apresentou em vários eventos realizados em Teresina e no interior do estado, como Salão Internacional de Humor, Salipi, Barra Summer Festival e Circuito Piauiense de Reggae. Além disso, participou de shows internacionais: I Jah Man Levi, Kevin Isaacs e Andrew Tosh. Eles também já acompanharam os shows de Andread-Jó (CE) e Jah I Ras (SP), como banda base.



Luís Paulo, vocalista e guitarra da banda de reggae Cochá. (Foto: Divulgação)

Na formação, o grupo conta com Luís Paulo (Vocal/guitarra base), João Paulo (contrabaixo), Dudu (bateria), Marcelo Campelo (Trompete/back vocal), Rannyel Silva (Sax), Jean Medeiros (Guitarra solo) e Jéssica Sabino (Teclado/escaleta).

O projeto Boca da Noite é realizado pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Cultura (Secult), e, em Teresina, ocorre todas as quartas-feiras com programação até dezembro na capital piauiense.

Nessa semana, o show será na terça-feira (3), por conta das comemorações de aniversário do Theatro 4 de Setembro. Quem se apresenta na próxima quarta-feira, 11 de setembro, é a banda Samantta.

Secult