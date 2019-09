Theatro 4 de setembro comemora 125 anos com vasta programação

O Theatro 4 de Setembro, a maior casa de espetáculos do Piauí, celebra 125 anos com intensa programação, que abrange exposição, cinema, música, dança e teatro. A programação começou no último domingo e vai até a próxima quarta-feira (4).

Nesta segunda-feira, a programação começa às 14 horas, com o Espetáculo Dorothy, de Roberto Muniz Dias, na Sala Procópio Ferreira. Às 18 horas, no Theatro 4 de Setembro terá o espetáculo de dança Bonito Pra Chover, com alunos da Escola Estadual de Dança Lenir Argento, criado e dirigido por Datan Izaká. A partir das 20 horas, terá o Entrecultura na Praça, finalizando o dia com show da banda Validuaté, na Praça Pedro II.

O Espetáculo Baderna do Dragão, que possui texto e criação de Franklin Pires, vai abrir a programação da terça-feira, às 15 horas, no Theatro 4 de Setembro. Às 18 horas, o Teatro Torquato Neto recebe o Monólogo Ritha, interpretado por Carlos Anchieta. Às 21 horas, a programação será encerrada com show do projeto Boca da Noite, com a banda Cochá.



"Dorothy", na Sala Procópio Ferreira, a partir das 18h, no Theatro 4 de Setembro - Foto: Divulgação

A programação de aniversário será encerrada na quarta-feira (4) e contará com a solenidade de entrega do troféu “Theatro 4 de Setembro 125 anos”, às 20 horas. Em seguida, tem a comédia musical “O som e sílaba”, que tem no elenco as atrizes Alessandra Maestrini e Mirna Rubim, com direção de Miguel Falabella.

O coordenador do Theatro 4 de setembro, João Vasconcelos, destaca a importância do evento. “Hoje o teatro vive um momento diferenciado, onde atende em toda sua totalidade, com equipamentos de ponta e uma equipe de referência. É uma data muito importante para o Piauí. Nossa programação tem início no domingo, com lançamento do Setembro Amarelo e segue até dia 4, sempre com atividades de qualidade e gratuitas”, explica.

A ideia de construção do Theatro 4 de Setembro foi de um grupo de senhoras, da chamada alta sociedade, que ansiavam por uma casa de espetáculos confortável e moderna para nova capital. O então Presidente da província do Piauí, Theophilo dos Santos, iniciou a obra em 4 de setembro de 1889.

Jornal O DiaMarco Antônio Vilarinho