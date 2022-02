Teresina suspende eventos culturais após aumento de casos de Covid

Os eventos culturais que contam com o patrocínio público estão suspensos em Teresina, anunciou a Fundação Municipal de Cultura nesta quarta-feira (02). A medida foi adotada após o avanço de casos de Covid-19 e logo após a publicação do decreto do Governo do Estado com novas determinações de combate a pandemia.

Ficam suspensas as atividades presenciais dos programas: Cultura Itinerante, Vem pra Ponthe, Feirarte, e a Semana Cultural evento previsto para ocorrer na região do Grande Dirceu, na zona Sudeste, na primeira quinzena de fevereiro. A Prefeitura já havia anunciado a suspensão do Corso e eventos carnavalescos com apoio da gestão municipal.

“A população também deve fazer a sua parte, evitando aglomerações, higienizando as mãos e fazendo o uso de máscaras. Nossa intenção é voltar com as atividades culturais o mais rápido possível, porém isso só será viável se a população se unir aos órgãos de saúde”, disse Ênio Portela, presidente da FMC

Apesar das restrições, os teatros municipais continuam abertos para a realização de eventos privados. A Fundação explicou que as casas de cultura terão capacidade reduzida e exigirá o comprovante de vacinação contra a Covid-19 para o público ter acesso as apresentações.

Nessa terça-feira (1º), a Prefeitura de Teresina anunciou a suspensão de atividades presenciais em oito órgãos da administração. O Governo do Estado atuará com apenas 50% dos servidores presencialmente, enquanto a Secretaria de Administração e Previdência (SeadPrev) funcionará apenas com serviços essenciais .

