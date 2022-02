Atendimento presencial é suspenso na Secretaria de Administração do Piauí

Osatendimentos presenciais na Secretaria da Administração e Previdência do Piauí(SeadPrev) estão suspensos até o dia 12 de fevereiro devido a alta de casos registrados de Covid-19 no estado. A medida adotada através de portaria publicada no Diário Oficial.

Asecretária de Administração, Ariane Benigno, explicou que apenas as atividades consideradas essenciais com funcionamento presencial.“A taxa de transmissibilidade do Coronavírus está alta, como amplamente divulgado nos meios de comunicação. O objetivo da portaria é proteger a saúde dos cidadãos e dos nossos servidores, principalmente àqueles que têm um constante atendimento ao público”, disse.

O atendimento segue de forma remota e por meio dos telefones disponíveis no site: http://www.seadprev.pi.gov.br/. Os serviços que necessitam de atendimento presencial deverão ser agendados previamente no setor responsável, por meio dos canais disponibilizados no site.

Para o acesso à SeadPrev e a qualquer órgão da administração pública estadual será obrigatória a apresentação do cartão de vacina contra a Covid-19 com, pelo menos, duas doses ou a dose única. O atendimento nos Espaços da Cidadania e Centros Integrados de Atendimento ao Cidadão (Ciac) permanecem por agendamento no site https://portal.pi.gov.br/agendamento/.

