Novo decreto reforça a proibição de festas de carnaval e pré-carnaval no Piauí

Novo Decreto Estadual

Em novo decreto assinando pelo governador Wellington Dias ontem(01)de nº 20.525, reforçando a proibição de festas de carnaval e pré-carnaval em 2022 no Piauí devido o aumento de casos de Covid-19 como também a ocupação de leitos de UTI que está acima de 70%. O decreto foi publicado no Diário Oficial.

71 ANOS

Ontem foi dia de comemorar mais de 7 décadas do nosso glorioso Jornal O DIA, o impresso mais velho do Estado do Piauí, um patrimônio meu, seu e nosso que a 71 anos vem exercendo com credibilidade e imparcialidade o papel de informar a sociedade piauiense.

Inauguração Suspensa

O Iate Clube de Teresina Informa que o Comodoro Tarcísio Freire testou positivo para COVID-19, nesta última segunda-feira (31). Diante disso, o Comodoro declara suspensa a inauguração da Quadra de Beach Tennis que estava prevista para acontecer na próxima sexta-feira (04 de Fevereiro).

Processo de Seleção

Centro Universitário Santo Agostinho, lança o Edital de Seleção Simplificada para contratação de Professor(a) para o Curso de Educação Física. Edital 006 encontra-se no site: www.unifsa.com.br até o dia 04 de fevereiro (online).

Política

Deputado estadual Firmino Paulo, confirmou ontem durante abertura do ano legislativo na Assembleia Legislativo do Piauí que vai trocar o Progressistas pelo o Partido dos Trabalhadores-PT.







Próximo sábado dia 05 de Fevereiro, Valdemir do Rêgo Motta completa 80 ano de vida, funcionário aposentando do Banco do Brasil, já exerceu vários cargos públicos no Piauí, como secretário de administração da Prefeitura de Teresina, diretor Coderpi e Emopi e presidente da Comepi dando assim sua parcela de contribuição para desenvolvimento do Estado. Antecipamos os nossos parabéns, ao Dr. Valdemir por conta data.







O novo engenheiro civil do Piauí, formando pelo Centro Universitário Santo Agostinho, Jonas Eduardo Sampaio Barros sábado passado comemorou sua graduação com uma big festa ao lado dos seus pais, familiares e amigos. Na foto ladeado pela irmã: Julia, seus: José Wilson Barros e Raquelane Sampaio Barros e sua namorada Karla Guimarães.







Toda Felicidade do Mundo, para os empresários: Iraneide Reduzino e José Francisco Souza (Lojas União Calçados) que sábado, completaram 28 anos de casados (Bodas de Hematita).







Jovem Júnior, sexta-feira completou 18 anos, e recebeu carinho dos pais, empresário e técnico em contabilidade: Francisco Roberto Costa Paulo (Gambino) e Nazaré.







José Santana Carneiro e Danilo José dos Reis Batista, autores do Livro “ Narrativas da História Política, Social, Religiosa e Econômica do Município de União” no sábado passado fizeram lançamento e aposição de autógrafos do mesmo no auditório da Câmara Municipal de União.







A cantora Suzy Navarro, na sexta-feira que passou lançou seu novo clipe “ Meu Avião” em seu canal no Youtube/ Suzy Navarro. Confira!







Tudo de bom para o assessor técnico da Semed de União, professor Marcos Portela, da rede municipal de ensino da Prefeitura de Teresina, que ontem completou mais um ano de vida.

