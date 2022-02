Covid-19: seis órgãos da Prefeitura de Teresina têm atendimento presencial suspenso; veja

Foto: Divulgação/PMT

São eles: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Semduh), Fundação Monsenhor Chaves (FMC), Saad Sul, Saad Sudeste, Saad Norte e Saad Centro, conforme a Prefeitura de Teresina.

Nas redes sociais, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Semduh) informou que decidiu suspender temporariamente os atendimentos presenciais para a segurança da população e dos nossos colaboradores. Neste período, os atendimentos serão realizados pelo número 86 3221-7050.

A Superintendência das Ações Administrativas Descentralizadas Sudeste (Saad Sudeste) informou que desde o dia 27 deste mês, as sextas-feiras serão exclusivas para atendimento interno, não havendo atendimento ao público em nenhum setor do órgão. O número para atendimento é 3215-7856.

Painel Covid FMS



De acordo com dados do Painel Epidemiológico da Fundação Municipal de Saúde (FMS), Teresina possui 113.743 casos confirmados de Covid-19 e 2.791 óbitos em decorrência da doença. Os dados são do último sábado, 29 de janeiro.

Já em relação à vacina, foram 1.812.773 doses aplicadas no total, sendo 859.047 de primeira dose (99,33%), 753.440 de segunda dose (88,94%) e 15,769 de dose única (88,94%). Já a dose de reforço está em 21,34%, o que representa 184.517 pessoas imunizadas. Os dados são da Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi) também coletados no dia 29 de janeiro.