Teresina: mês de janeiro tem maior acúmulo de chuva dos últimos 15 anos

Com as chuvas intensas que vêm ocorrendo desde o início do ano em Teresina, o mês de janeiro registrou o maior acúmulo de chuva dos últimos 15 anos. Até o presente momento, o total acumulado é de 386,8 mm, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).

(Foto: Jailson Soares/ODIA)

De acordo com o climatologista Werton Costa, a cidade irá ultrapassar com facilidade a marca de 400mm. “Nossa média para o mês é de apenas 196mm, mas até agora o total acumulado é de 386,8 mm”, explica.



O especialista destaca que as chuvas mais expressivas ocorreram nos primeiros dias do mês. “No dia 1 de janeiro, tivemos um acumulado de 101,8mm. Já dia 2, foi 50,1 mm. Após um tempo, as chuvas voltaram com tudo dia 13, onde tivemos 13,39 mm. No dia 15 tivemos 62,5 mm e ontem, dia 16, tivemos 34,7 mm”, comenta o climatologista.



As fortes chuvas devem continuar durante os próximos dias. O INMET emitiu, na manhã de ontem (16), um alerta laranja de chuvas intensas para 50 municípios do Piauí, incluindo Teresina.



Ithyara Borges