Inmet emite alerta de chuvas intensas para 50 municípios do Piauí; veja lista

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu, na manhã deste domingo, um alerta laranja de chuvas intensas para 50 municípios do Piauí, incluindo Teresina. Segundo o boletim, a região Norte e Centro-Norte poderão registrar nas próximas horas um acumulado de chuva de até 100 mm, com rajadas de vento de até 100 km/h.

Foto: Jailson Soares/O Dia

O alerta laranja, que significa perigo, irá finalizar às 11h desta segunda-feira (17). Devido ao grande volume de precipitação, o INMET alerta para o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Em Teresina, por exemplo, a temperatura deve permanecer amena durante todo o domingo, com mínima de 22º C e máxima de 28º C. Para a tarde e noite, a previsão é de muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A probabilidade de chuva na Capital, segundo o Inmet, é de 95%.

Confira abaixo a lista de municípios em alerta para chuvas intensas:

Alto Longá

Altos Barras

Batalha

Beneditinos

Boa Hora

Bom Princípio do Piauí

Boqueirão do Piauí

Brasileira

Buriti dos Lopes

Cabeceiras do Piauí

Campo Largo do Piauí

Campo Maior

Capitão de Campos

Caraúbas do Piauí

Caxingó

Cocal

Cocal de Telha

Cocal dos Alves

Coivaras

Curralinhos

Demerval Lobão

Esperantina

Ilha Grande

Jatobá do Piauí

Joaquim Pires

Joca Marques

José de Freitas

Lagoa Alegre

Lagoa do Piauí

Luís Correia

Luzilândia

Madeiro

Matias Olímpio

Miguel Alves

Monsenhor Gil

Morro do Chapéu do Piauí

Murici dos Portelas

Nazária

Nossa Senhora de Nazaré

Nossa Senhora dos Remédios

Palmeirais

Parnaíba

Pau D'Arco do Piauí

Piracuruca

Piripiri

Porto

São João do Arraial

São José do Divino

Teresina

União