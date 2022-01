Chuva forte deixa ruas alagadas e causa transtornos em Teresina

Uma chuva forte que atingiu Teresina no início deste sábado (15) deixou ruas alagadas e causou transtornos para moradores.



Imagens encaminhadas ao Portal O Dia.com mostram um trecho da Rua Homero Castelo Branco, na Zona Leste de Teresina, alagada. Nesse trecho, um carro foi arrastado pela correnteza. Já na Avenida Centenário, no Aeroporto, Zona Norte, a água impediu a passagem de condutores.

O trânsito na Ladeira do Uruguai, próximo ao ao condomínio Mirante do Lago, ficou lento depois que um caminhão saiu da pista e ficou pendurado uma ribanceira. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada e está no local. Ainda não há informação da dinâmica do acidente e se há feridos. (Veja vídeo abaixo:)





No bairro Satélite, Zona Leste, moradores ficaram ilhadas devido à força da água.

O trânsito também ficou parado na rotatória da Universidade Federal do Piauí (UFPI), que dá acesso a região dos condomínios Santa Mônica e Santa Marta.



Nos bairros Bela Vista, Promorar e Monte Castelo, na Zona Sul de Teresina, a chuva deixou moradores sem energia elétrica.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), o acumulado das últimas quatro horas foi de 62,5 milímetros em Teresina. A previsão é de mais chuva para este sábado (15) na capital piauiense.

