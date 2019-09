Internauta registra queimada próximo a invadir casa na zona leste de Teresina

O Corpo de Bombeiros foi acionado no inicio da tarde desta terça-feira (03) para atender à ocorrência de uma queimada que iniciou em um terreno baldio na Rua Otávio Braga, bairro Horto, zona leste de Teresina.

A central de atendimento do Corpo de Bombeiros confirmou a ocorrência e no momento de nossa ligação uma viatura já havia sido enviada.

Um internauta que estava em um prédio vizinho ao local da ocorrência gravou vídeos do fogo, que rapidamente se espalhou para outro terreno vizinho e já se aproximava de um prédio, aparentemente uma casa. O vídeo foi divulgado nas redes sociais.

As imagens reforçam o alerta dos Bombeiros em ter o máximo de cuidado possível no descarte de baganas de cigarro acesas, lixo e outros itens que possam causar incêndios. Nas últimas semanas o Corpo de Bombeiros informou que atende de 12 a 15 chamados de incêndio por dia , uma média alta e que tende a subir junto com as temperaturas do B-R-O-BRÓ.

Prevendo o aumento, a corporação acionou viaturas reservas e reforçou as equipes de campo .



Fogo inicia no canto de um terreno (imagem 1) e rapidamente se alastra para próximo a uma casa (imagem 2). (Foto: Divulgação)

Rodrigo Antunes