Corpo de Bombeiros recebe de 12 a 15 chamadas de incêndio por dia

Altas temperaturas, tempo seco e vento forte elevam os números de queimadas no Piauí. Segundo a major Nájra Nunes, do Corpo de Bombeiros do Piauí, a corporação atende uma média de 12 a 15 ocorrências somente de incêndios, por dia, além de outras demandas.

“São incêndios ocorridos tanto em áreas urbana e rural”, diz, citando que a maioria das queimadas ocorre em razão da ação humana. Ela alerta à população para ter os devidos cuidados com a limpeza de terrenos e na zona rural chama a atenção da preparação do solo para plantação. “Estamos num período muito seco e os ventos fortes levam as fagulhas para vegetação”, explica a major.

A major explica os focos de queimadas são registrados tanto em Teresina quanto no interior e informa que o Corpo de Bombeiros não recebeu qualquer chamada para atender parques e reservas ambientais. “Estamos em alerta para atender a população”, garante a major e recomenda ainda que a população evite atear fogo em qualquer local.



Foto: O Dia

Em caso de necessidade, como os agricultores que preparam suas roças, é importante fazer o aceiro e observar qual o melhor tempo e horário. Outra recomendação do Corpo de Bombeiros é que os terrenos baldios sejam mantidos limpos, sem entulhos e se alguém perceber algum foco deve entrar em contato imediato com o Corpo de Bombeiros, através do telefone 193.

O secretário de Estado da Defesa Civil, Geraldo Magela afirma que a região do semiárido é a mais crítica e a Defesa Civil do Piauí está tomando todas as providências no sentido de prevenir queimadas. “Todas as coordenações da Secretaria estão orientando a população, estamos fazendo campanhas educativas e até agora não houve no Piauí nenhum incêndio que provocasse grandes danos à população”, diz.



Telefones úteis

193 - (Corpo de Bombeiros) - para relatar ocorrência de focos de incêndio

191 - (Polícia Rodoviária Federal) - para relatar acidentes e focos de incêndio em rodovias





Jornal O Dia