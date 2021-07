CPI do Transporte termina de ouvir empresários e prepara relatório

Nesta quinta-feira (10) aconteceu mais uma audiência na Câmara Municipal de Teresina sobre a situação do sistema de transporte público na capital. A sessão de hoje encerrou os depoimentos da CPI do Transporte Público e contou com a presença de empresários e representantes de empresas. Diferente da última terça-feira (08), que os ânimos se exaltaram, a oitiva de hoje encerrou com o clima ameno.



O primeiro a ser ouvido foi o empresário Nilo Campelo Neto, da empresa Transporte Teresina. Questionado pelo presidente da Comissão, vereador Dudu (PT), sobre a repactuação da dívida com a Prefeitura e em dar continuidade aos serviços de transporte público na cidade, o empresário demonstrou interesse, mas destacou que a empresa só tem condições de manter a frota circulando mediante o pagamento da dívida. Após a sessão, o representante da Transporte Teresina evitou falar com a imprensa.

Já o empresário Francisco Barros, da Viação Santana, destacou as dificuldades que o setor tem enfrentado para manter a operacionalidade, sobretudo com o aumento dos custos dos insumos e a grande quantidade de gratuidades no sistema. "Não somos contra, mas como diz o ditado, não existe almoço de graça, se existe gratuidade alguém tem que pagar, seja em que sistema for", argumentou.

Por sua vez, o empresário Moisés Sérvio, da Transfácil, reforçou a impossibilidade de manter os serviços de transporte público na capital da maneira como se encontra hoje e defendeu diálogo entre as partes para uma solução. "É inviável da maneira que está. Se a outra parte cumprir a função dela, volta a ser viável. Na atual situação, da maneira que está sendo tratado hoje é inviável (...) É preciso sentar, as duas partes, para tentar recapturar", pontuou.

A assessoria jurídica do Setut, representada pela advogada Naiara Moraes, reiterou que se não for encontrada uma solução para o pagamento da dívida pela Prefeitura, o sistema pode parar.



O relator da CPI, vereador Enzo Samuel (PDT), afirmou que a Comissão seguirá todas as etapas previstas para chegar ao instrumento que deverá embasar a solução para o colapso do transporte público da capital. Para isso, serão coletados depoimentos e documentos.



O presidente da CPI, vereador Dudu, destacou que todas as informações coletadas durante a CPI ajudarão a encontrar medidas para solucionar a problemática do transporte público na capital.



“Encerramos a rodada de oitivas com as empresas e empresários que fazem o transporte público em Teresina. Alguns pontos ficaram claros, mas ainda vamos aprofundar com as informações que estão chegando e com as próximas oitivas. Queremos agora compilar as informações das empresas e o que estará sendo mandado para os anais da CPI, ouvindo ex-gestores e tomando conhecimento do que tem do poder público dos últimos acordos feitos, para que a gente comece agora dar um norte para o relatório da CPI”, destacou Dudu.



