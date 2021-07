Teresina: ‘Terminais de integração complicam sistema de transporte’, diz empresário

A CPI do Transporte Coletivo tem mais uma sessão acontecendo nesta terça-feira (08) na Câmara Municipal de Teresina e nesta manhã os parlamentares ouviram o empresário Edmilson Carvalho, dono da Transcol, que opera a totalidade das linhas de ônibus da zona Sul da capital. Em seu depoimento, ele atribuiu aos terminais de integração o principal fator para a fuga de passageiros do sistema de transporte público e a maior dificuldade para que ele funcione a contento.



Edmilson afirmou que, para uma cidade do tamanho de Teresina, os terminais de integração se tornaram um empecilho para a locomoção dos usuários, uma vez que dividiu em mais de um trecho um percurso que já era curto. “A população, quando sai do bairro, ela quer ir para o Centro e não quer fazer o transbordo, sair de um bairro e descer no meio do caminho para pegar outra condução. Isso complicou demais. Com a inauguração dos terminais, nós perdemos muitos passageiros. As pessoas preferem pagar a prestação de uma moto e se locomover rapidamente sem fazer esse transbordo”, explicou Edmilson.



O empresário lembrou que o sistema de integração do transporte público de Teresina, o Inthegra, foi planejado à semelhança do modelo de outras grandes capitais brasileiras, como Curitiba, por exemplo. O estudo, segundo Edmilson, foi muito rápido. Ele destacou a relevância das estações de ônibus nos canteiros centrais para a melhoria da mobilidade e frisou que a integração não foi ruim como um todo, mas sugeriu para melhorar o sistema a ampliação dos corredores exclusivos de ônibus.

“Para melhorar tem que aumentar muito os corredores exclusivos. Hoje temos em média 223 mil automóveis emplacados em Teresina, mas quem transporta a massa é o transporte coletivo de passageiros, então tem que ter corredor exclusivo dos bairros ao centro. O corredor que se tem hoje é bom, mas é pequeno o espaço. Tem que levar para os bairros porque flui melhor. Acredito que com isso, o sistema pode funcionar”, disse Edmilson Carvalho.

O empresário informou à CPI que nenhuma empresa operadora dos ônibus foi convidada a participar, pela gestão anterior da Prefeitura, da escolha dos locais dos terminais de integração e que a estrutura foi dada para que os empresários fizessem as adequações necessárias para que o sistema fosse implantado.

