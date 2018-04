FMS confirma mais seis casos de pacientes com H1N1 em Teresina

A Fundação Municipal de Saúde confirmou nesta quinta-feira (26) mais seis casos de gripe H1N1 em Teresina. Em nota, a FMS comunicou que novos resultados de exames para síndrome gripal deram positivo para H1N1. Com a confirmação, a capital passa a registrar um total de sete casos do vírus somente nos quatro primeiros meses de 2018.



De acordo com a fundação, as pacientes que foram diagnosticadas com H1N1 não tiveram nenhum tipo de complicação, passaram por atendimento para síndrome gripal e agora se recuperam do vírus. Todas as pacientes diagnosticadas são mulheres, são elas: duas irmãs de 19 e 22 anos, duas idosas, uma mulher de 54 anos e uma gestante que esteve internada no hospital do Buenos Aires. A gestante chegou a ser internada, mas teve alta e se recupera em casa.

Sobre a primeira paciente a ser diagnosticada com o vírus da Influenza A em Teresina este ano, a FMS informou que ela continua internada no HUT, mas o seu quadro clínico está evoluindo satisfatoriamente. No último boletim de saúde da adolescente, divulgado na última terça-feira (24), a fundação informou que a adolescente estava consciente, orientada e respirando sem ajuda de aparelhos.

A reportagem do O DIA entrou em contato com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi) para levantar informações sobre o número de casos de H1N1 registrados no Piauí. No entanto, a Sesapi informou que os únicos casos registrados até o momento são os mesmos divulgados pela FMS, não havendo registros da doença nos municípios do interior.





Nathalia Amaral