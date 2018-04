Grávidas são internadas e fazem exame para descartar H1N1

Duas grávidas foram internadas no Hospital do Buenos Aires, na zona Norte de Teresina, e fizeram exame para descartar a hipótese de contágio por H1N1. As gestantes foram hospitalizadas após apresentarem sintomas da síndrome de respiração aguda e, seguindo um protocolo do Ministério da Saúde, precisaram ser submetidas ao exame de H1N1. Os resultados ainda não foram divulgados.



O vírus da Influenza A pode ser um dos causadores da síndrome de respiração aguda, por isso, as gestantes precisaram passar pelo exame para descartar o contágio. Até o momento, uma das pacientes continua internada e tem previsão de alta para essa semana. Já a outra grávida apresentou melhora no seu quadro clínico e teve alta ontem (23).

Grávidas são internadas no Hospital do Buenos Aires. (Foto: Reprodução/Google)



Em nota, a FMS esclareceu que o protocolo é padrão e é aplicado a todas as pessoas que apresentam determinados sintomas que levantam a suspeita de contágio pela gripe H1N1. Este ano, apenas um caso foi confirmado na capital. A paciente, uma adolescente de 13 anos, continua internada no HUT em Teresina e seu quadro é estável.

Segundo a FMS, a paciente está consciente, orientada e respirando sem ajuda de aparelhos. A previsão é de que a adolescente receba alta da UTI nos próximos dias, caso o seu estado de saúde continue evoluindo.

“A Fundação Municipal de Saúde informa que a adolescente, de 13 anos, internada com H1N1 está sob uso de medicamentos específicos para o tratamento da doença. Ela continua internada na UTI do HUT e sendo acompanhada por equipe médica que analisa a evolução da ação dos medicamentos”, disse a FMS em nota.

