Saúde confirma caso de H1N1 em Teresina em adolescente de 13 anos

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi) confirmou nesta quinta-feira (19) um caso de Gripe H1N1 em Teresina. A paciente infectada é uma adolescente de 13 anos que apresenta um quadro de comorbidade associada e pneumopatia crônica, ou seja, doença pulmonar que dura mais de três meses e mesmo com o devido tratamento, e em alguns casos, não tem cura. Ela encontra-se internada no Hospital de Urgência de Teresina (HUT).



A paciente está sendo medicada com Tamiflu, medicamento que reduz a proliferação do vírus da gripe influenza A e B. O Tamiflu atua age de três modos no corpo: ele inibie a liberação do vírus em células já infectadas, inibe a entrada do vírus em células ainda não infectadas e inibe a propagação do vírus no organismo como um todo. O efeito esperado no uso do medicamento é redução dos sinais e sintomas da gripe, da gravidade da doença e de complicações associadas à gripe.

Segundo Hérlon Guimarães, diretor de Vigilância e Atenção à Saúde da Sesapi, o caso foi confirmado laboratorialmente e foi adotado o protocolo clínico para H1N1. “Estamos disponibilizando 20.5000 unidades do medicamento, que já estão nas unidades hospitalares da rede estadual e municipal”, disse.

Campanha de Vacinação

A Secretaria de Estado da Saúde inicia a partir da próxima segunda-feira (23) a 20ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza H1N1. A campanha vai até o dia 01 de junho e o Dia D é 12 de maio. Em todo o Piauí, 800 mil pessoas devem se vacinar.

A população deve procurar os postos de vacinação dos seus municípios.

Público a ser vacinado:



Pessoas com 60 anos ou mais de idade;



Crianças de seis meses a menores de cinco anos de idade (quatro anos, 11 meses e 29 dias);



Gestantes;



Puérperas;



Trabalhadores da saúde;



Povos indígenas;



Grupos portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais(como o caso da adolescente);



Professores das escolas públicas e privadas;



Adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas;



População privada de liberdade;



Funcionários do sistema prisional.



Maria Clara Estrêla