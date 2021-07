"A pele é um dos órgãos mais atingidos pela Covid-19", explica dermatologista

Além dos sintomas mais comuns do novo coronavírus (Covid-19), como a tosse, febre e perda de olfato e paladar, a doença também pode ter outros tipos de manifestações, tal como irritações na pele, como manchas, vermelhidão, bolhas e urticárias, complicações que, segundo análise de estudos científicos pela Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), aparecem em cerca de 6% a 10% dos casos de pacientes acometidos pelo vírus.



(Foto: Arquivo Pessoal)

O médico dermatologista Lauro Rodolpho explica que esses tipos de reações são consequências do poder inflamatório que a Covid-19 tem no organismo, o que estimula consideravelmente o sistema imunológico dos indivíduos infectados pela doença, provocando assim a formação dos chamados trombos de obstrução das artérias.

“Há casos de aparecimento de manchas vermelhas na pele, outros com surgimento de bolinhas que rompem e provocam lesões crostosas. A doença simula várias outras viroses, algumas vezes parece uma catapora e outras com semelhança a reações do Zyka vírus, quando a pessoa fica toda vermelha. A pele é um dos órgãos mais atingidos pela Covid e são inúmeras as reações desencadeadas por essa doença, inclusive existem casos relatados de que ela se manifesta só na pele, com pouquíssimos sintomas sistêmicos”, esclarece o profissional.

Em Teresina, um homem apresentou recentemente fortes reações dermatológicas no corpo após ser diagnosticado com Covid-19. Na ocasião, o paciente relatou ter feito uso de medicamentos do chamado kit Covid, composto por ivermectina e azitromicina, em um hospital particular da capital. Lauro Rodolpho pontua que, neste caso, não é possível relacionar a administração dos fármacos aos efeitos adversos.

(Foto: Arquivo Pessoal)

“Em relação a esse caso, não dá para afirmar se foram as medicações que desencadearam as reações no corpo ou uma reação pós-viral. Temos visto com muita frequência que o vírus tem provocado diversas reações na pele, principalmente urticárias (placas com vergões), como se fosse atingido por um cansanção e fica espalhado por toda a pele. Também muita reação bolhos, como o caso desse paciente. Destacamos que mesmo para pessoas que não tomaram o Kit Covid, também desenvolveram reações como essa. São chamadas reações pós-virais”, destaca o especialista.



Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!