Samuel Silveira estuda deixar o PSDB para concorrer à deputado federal

O ex-vereador de Teresina Samuel Silveira estuda deixar o PSDB após o enfraquecimento da sigla no Piauí nas eleições municipais do ano passado e a morte do ex-prefeito Firmino Filho. Ele já tem convites de outras siglas para disputar uma vaga de deputado federal nas eleições do próximo ano.

Em entrevista nesta quarta-feira (28) ao programa O Dia News, da O Dia Tv, Silveira confirmou que mantém diálogo com PDT, PSL e Progressistas. Por outro lado, ele ressaltou que o PSDB é o partido que mais se identifica e,apesar dos convites, tem o desejo de permanecer no ninho tucano.

“Tenho um alinhamento muito forte com o PSDB. É o partido que mais me identifico, que muito me ensinou. Pensar em mudar de partido sempre é uma decisão muito forte e há inúmeras variáveis que devem ser avaliadas neste cenário. Em tese, a perspectiva maior é de continuar do PSDB”, disse.

Samuel Silveira analisou os sete primeiros meses da gestão do prefeito Dr. Pessoa (MDB). Ex-secretário de Assistência Social de Teresina, ele pontuou a falta de planejamento da nova gestão e os problemas sociais que se agravaram na capital.

“Nosso entendimento é que essa gestão se quer começou. É fácil perceber desentendimentos internos, a ausência de planejamento, a perda de execução nas políticas pública até então deixadas pelo prefeito Firmino Filho. Estamos vendo uma gestão entregue às baratas”, afirmou.

