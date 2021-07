Eliane Nogueira é empossada como senadora na vaga de Ciro

Uma solenidade rápida com a presença de familiares e correligionários realizada tarde desta quarta-feira (28) na na sala de audiência do gabinete da presidência do Senado Federal, em Brasília/DF, marcou a posse da piauiense Eliane Nogueira (Progressista) como senadora. Ela assumiu a vaga deixada pelo filho e titular do mandato, Ciro Nogueira.

A cerimônia de posse foi presidida pelo senador piauiense Elmano Férrer(Progressista), que leu o termo de posse e acompanhou o compromisso regimental da senadora empossada. A solenidade foi acompanhada pelo ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, a deputada federal Iracema Portella, e o deputado estadual Júlio Arcoverde.

Foto: Divulgação



Foto: Divulgação



Eliane Nogueira assumiu no mesmo dia que o titular da vaga, o filho Ciro Nogueira, foi nomeado pelo presidente Jair Bolsonaro como ministro da Casa Civil do Palácio do Planalto . Aos 72 anos, ela era a primeira suplente e ocupa pela primeira vez um mandato político.

Foto: Divulgação

Quem é

Eliane Nogueira sempre teve uma vida próxima à política. Seu sogro, o senhor Manoel Nogueira Lima, que é avô Ciro, vem de uma família tradicional de políticos na cidade de Pedro II. Eliane é gestora de empresas da família e já atuou inclusive nos bastidores de campanhas eleitorais de Ciro Nogueira como deputado federal – anos de 1994, 1998, 2002 e 2006 – e como senador em 2018.

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!