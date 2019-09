PSDB não descarta Luciano Nunes como candidato em 2020

Em meio à indefinição quanto ao candidato do PSDB para a sucessão de Firmino Filho em 2020, o nome do ex-deputado Luciano Nunes, presidente regional da sigla, voltou a ganhar força nos bastidores. O vereador Edson Melo, presidente do diretório tucano na capital, ressalta as qualidades que colocam Nunes como uma das possibilidades para o pleito do próximo ano.



“Ele está conversando com o prefeito e é uma opção, até porque temos a consciência de que ele é preparado e experiente, apesar da pouca idade. É uma boa opção, não é descartado”, pontua o vereador, que, no entanto, admite a possibilidade do nome escolhido vir de outro partido que não o PSDB.





Melo afirma que além do escolhido precisa ser uma pessoa capacitada para administrar e dar continuidade a gestão tucana na capital, o candidato do grupo deve ter viabilidade para sair vencedor nas urnas.

“Essa é uma tendência natural, mas não necessariamente. A partir de que o PSDB delega o prefeito Firmino o como líder maior no comando desse processo sucessório, ele tem que ter toda liberdade e temos que confiar nele, que com certeza vai fazer várias avaliações e ouvir membros do partido e de aliados”, pontuou o parlamentar,

O ex-deputado foi o representante tucano na disputa pelo governo do Estado em 2018, quando ficou em terceiro lugar. Após o pleito, afirmou que sua intenção era retomar a profissão de advogado, mas deixou o nome a disposição do partido para uma eventual candidatura a prefeito em 2020.

