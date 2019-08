Sempre citada na lista de potenciais candidatos na disputa da Prefeitura de Teresina nas eleições de 2020, a deputada federal Margarete Coelho (Progressistas) voltou a afirmar nesta segunda-feira (19) que está à disposição do seu partido para o pleito.

"Volto a dizer, não estou pleiteando e não conversei com o meu partido em nenhum momento e nem com o prefeito Firmino Filho a esse respeito, mas fico muito feliz que meu nome seja lembrado, estou a disposição”, disse a parlamentar, quando questionada sobre o assunto.

Margarete se coloca à disposição para disputar prefeitura de Teresina. (Foto: Elias Fontenele/O Dia)



Margarete, que tem como uma de suas principais bandeiras a participação feminina na política, frisou que uma eventual candidatura seria para reforçar esta sua posição. “Quando digo que as mulheres que podem ocupar espaços, têm que ocupar, porque eles ainda são muito restritos às mulheres”, pontuou.

O Progressistas, partido do qual a deputada faz parte, é aliado de primeira hora do prefeito Firmino Filho (PSDB), que ainda não definiu o candidato do seu grupo político para o pleito próximo. Apesar de defender a aliança com o gestor tucano na capital, ressalta que a nível estadual a sigla mantenha sua parceria com o governador Wellington Dias (PT).

“O que precisamos fazer é este recorte. Essa será uma eleição municipal, em Teresina. Temos a realidade do estado, que é uma outra realidade também”, argumenta a progressista.





Adriana MagalhãesBreno Cavalcante