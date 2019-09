Líder da oposição quer secretário na Alepi para explicar novos empréstimos

O deputado estadual Gustavo Neiva (PSB), líder da oposição na Assembleia, quer a presença do secretário estadual de Fazenda Rafael Fonteles e os membros da equipe econômica do governo na Assembleia Legislativa. O parlamentar protocolou um pedido de audiência pública para discutir as questões relacionadas às novas operações de crédito pleiteadas pelo governo do Piauí.



“O secretário Rafael Fonteles deve vir a essa casa dizer que órgãos do governo federal participaram dessa escolha, quais são essas taxas, esses juros, e como um banco que não tem em seus ativos nem o montante que o governo está buscando vai oferecer condições melhores que os bancos oficiais”, avalia Gustavo Neiva.





Gustavo Neiva quer que a equipe econômica esclarecendo vários pontos duvidosos, segundo ele - Foto: Elias Fontinele/O Dia



Ainda de acordo com o líder da oposição, as mensagens enviadas à Assembleia possuem poucos dados e informações a respeito das condições que foram negociadas. “O histórico de empréstimos do Piauí não é favorável ao governo. Então, nessas operações, a gente precisa ter muita calma, tranquilidade, paciência e transparência. Transparência é o princípio básico de toda a administração pública, o que não existe nessas mensagens”, pontua.

