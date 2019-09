Wellington envia pedido de empréstimo à Assembleia Legislativa

O novo pedido de empréstimo do governo do Estado, no valor de R$ 1,5 bilhão, chega nesta terça-feira (10) à Assembleia Legislativa. O texto deve ser entregue à mesa diretora da casa pelo secretário de Planejamento, Antônio Neto, que representa o governador Wellington Dias na visita ao legislativo pela manhã.



Leia também:

Themístocles minimiza críticas e ressalta importância de empréstimo

Governo envia neste mês novo pedido de empréstimo à Assembleia

CCJ aprova empréstimo de R$ 1,5 bilhão para pagar precatórios

“O governador terá uma agenda pela manhã, mas o secretario de planejamento virá à Assembleia entregar as mensagens, do alongamento da dívida e também o empréstimo”, informou o presidente da Assembleia Legislativa, Themistocles Filho.





Em encontro, Dias também deve falar sobre o retorno dos titulares aos cargos - Foto:O Dia



No turno da tarde, a expectativa é que o governador receba os deputados da base aliada no Palácio de Karnak. Durante o encontro o chefe do executivo deve tratar sobre as prioridades para a utilização dos recursos da nova operação de crédito, além das diretrizes para a discussão da Lei Orçamentária de 2020.

Além dos temas econômicos, o encontro também deve servir para discutir as arestas formadas no campo político após o retorno dos seis deputados que ocupavam secretarias à Assembleia Legislativa.

Natanael Souza, do Jornal O Dia