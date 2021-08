Flora e Wilson Brandão se inscrevem para eleição do Tribunal de Contas

Ambos se juntam ao também deputado Flávio Nogueira (PDT) e aos técnicos Thiago Normando, José Nolêto, Nayara Negreiros, Roosevelt Figueiredo, Ricardo Teixeira Júnior que já se registraram para a eleição. A realização de inscrição termina nesta sexta-feira (27) e deve ser realizada das 8h às 12h. A eleição ocorrerá no dia 16 de setembro.



(Foto: Ascom Alepi /Tiago Amaral)

"É um momento emocionante, fico feliz de chegar até aqui. Tenho um perfil que se adequar ao edital, sou economista, concursada e estou no quinto mandato na Assembleia. Agora estou entrando em uma nova fase para começar as conversações e entendimento com os colegas para a eleição do TCE", disse Flora Izabel.

Questionado sobre a possível vantagem que o PT, com a deputada Flora Izabel, e sobre a articulação com os demais partidos, Wilson Brandão destaca que ainda é cedo para se falar em vantagens e que deve-se aguardar a conclusão da eleição.



(Foto: Assis Fernandes/ODIA)

“Essa questão de votos, nós só sabemos depois de apurado. Eu acredito que é muito extemporâneo contarmos esses votos quando a eleição está a quase um mês de acontecer. Como dita a democracia ‘quem vence é a vontade da maioria’. Essa não é uma eleição partidária, eu sou candidato de todos da Assembleia, não posso ser candidato do meu partido. Até porque só um partido não elege um candidato. É com esse sentimento de que meu nome está colocado à posto para todos da Casa é que vamos disputar esse pleito”, disse.

Confira a relação dos candidatos inscritos para o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Piauí



Inscrição nº 1: Flávio Rodrigues Nogueira Júnior



Inscrição nº 2: Thiago Edirsandro Albuquerque Normando

Inscrição nº 3: José Ribamar Nolêto de Santana

Inscrição nº 4: Nayara Figueiredo de Negreiros

Inscrição nº 5: Roosevelt dos Santos Figueiredo

Inscrição nº 6: Ricardo Teixeira de Carvalho Júnior

Inscrição nº 7: Flora Izabel Nobre Rodrigues

Inscrição nº 8: Wilson Nunes Brandão