Zé Santana registra candidatura para conselheiro do TCE-PI

O deputado estadual Zé Santana (MDB) é o segundo político da Assembleia Legislativo do Piauí a registrar o pedido de candidatura para concorrer a uma vaga de conselheiro no Tribunal de Contas do Estado. Além do emedebista o deputado estadual Flávio Nogueira Jr. (PDT) também apresentou o pedido de registro semana passada. Além dos dois políticos, dois advogados também já entraram com o pedido de registro para o cargo, Thiago Normando e Nayara Negreiros, o servidor do Tribunal de Justiça Rosevelt Figueiredo completa a lista de inscritos.



Leia também: Entidades organizam ato para pedir perfil técnico de novo conselheiro do TCE-PI



Foto: Assis Fernandes/O Dia

Com a inscrição de Santana chega a cinco o número de concorrentes para a vaga no TCE até o momento. O emedebista confirmou que buscará ainda o apoio do presidente da Assembleia Themístocles Filho.

" Confirmamos a nossa intenção de pleitear essa vaga junto ao TCE do Piauí. Oficialmente, o senador Marcelo Castro revelou que irá solicitar ao MDB o apoio à minha candidatura. Individualmente dois deputados do MDB ainda não declararam apoio a minha candidatura, é importante ter o apoio do deputado Themístocles, ele tem o poder de persuasão junto aos colegas, muito me alegraria se pudesse contar com o apoio dele. Temos dialogado com todos os colegas individualmente e vamos pleitear o apoio de todos" afirmou o deputado.

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!