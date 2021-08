Flávio Nogueira Jr registra candidatura e pode ficar até 2056 no TCE

O deputado estadual Flávio Nogueira Jr (PDT) foi o primeiro entre os deputados estaduais a registrar a sua candidatura para conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. O político apresentou o pedido de registro ainda na sexta (13), apesar de não ter muita força nos bastidores, a candidatura do Secretário de Turismo pode ser decisiva para um eventual segundo turno na casa. Licenciado da Assembleia, o deputado foi presença constante no cafezinho da casa essa semana, sempre de roupa informal o parlamentar deixava o restaurante pouco antes da sessão iniciar e evitou falar com a imprensa

Com apenas quarenta anos de idade, Nogueira Jr é o mais novo entre os candidatos a uma cadeira do Tribunal de Contas do Estado. Em uma conjuntura, caso fosse eleito, o deputado poderia permanecer no TCE até 2056, por 35 anos, quando atingiria a idade limite para a aposentadoria compulsória que é 75 anos.

Apesar do Partido dos Trabalhadores buscar uma vitória ainda no primeiro turno , os deputados Zé Santana (MDB), Wilson Brandão (Progressistas) e o próprio Flávio Nogueira Jr (PDT) tentam alinhavar acordos com os companheiros de Assembleia. Até o momento boa parte do MDB já declarou apoio ao nome de Zé Santana, o PT também revelou que votará em bloco na candidata Flora Izabel. Os outros candidatos ainda não receberam nenhum apoio público.

Foto: Ascom Alepi



