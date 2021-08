Número de candidatos a conselheiro do TCE triplicou nas três últimas eleições

Na última sexta-feira (13), a Assembleia Legislativa do Piauí (Alepi) abriu as inscrições para os candidatos que desejam concorrer na eleição de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE). Até o meio-dia desta terça-feira (17), apenas uma candidatura havia sido registrada na Secretaria Geral da Mesa Diretora da Alepi.



O cargo é muito importante para o melhor desempenho do poder público e para a melhoria do acompanhamento das contas e políticas públicas por parte da sociedade. Por conta disso, a cada eleição que é realizada, mais cidadãos se candidatam com interesse em poder assumir o posto.

O crescimento do número de candidatos entre a vaga de conselheiro do TCE disputada em 2010 para a última, que ocorreu em 2015, foi de mais de 3 vezes. No ano de 2010, sete candidatos disputaram o cargo, entre eles o deputado Xavier Neto, que acabou eleito.

Já em 2015, o deputado Kleber Eulálio teve vencer outros 17 postulantes para conseguir a vaga de conselheiro do TCE-PI. Havia 24 inscritos, mas seis não compareceram à sabatina e foram eliminados antes da votação.

A outra eleição para a vaga de conselheiro do TCE, que ocorreu nesta década, foi em 2012 e teve 11 concorrentes, sendo que a eleita foi a deputada Lilian Martins, hoje presidente do Tribunal de Contas. Lilian assumiu a vaga do conselheiro Xavier Neto que havia sido eleito 2 anos antes e faleceu em acidente aéreo.

A eleição para ocupar a vaga do ex-conselheiro Luciano Nunes, hoje aposentado, está marcada para o dia 16 de setembro. As inscrições podem ser feitas até o dia 27 de agosto na sala da Secretaria Geral da Alepi no período da manhã. Os candidatos devem estar atentos ao edital e aos regramentos previstos na Constituição Estadual e no Regimento Interno da Casa Legislativa.

FOTO: Arquivo/ODIA

Compartilhar no

Com informações Ascom Alepi

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!