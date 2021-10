Após rompimento com Wellington, Margarete Coelho não garante apoio a Bolsonaro no Piauí

A deputada federal Margarete Coelho (Progressistas) revelou que ainda não definiu se estará no palanque do presidente Jair Bolsonaro no próximo ano. Crítica de Bolsonaro, a parlamentar constantemente reprova atitudes tomada pelo presidente. Após deixar a base de apoio do governador Wellington Dias, a deputada praticamente selou a sua candidatura a reeleição pelo Progressistas, o partido é hoje a principal sustentação de Bolsonaro no congresso, o presidente da legenda, Ciro Nogueira, é o ministro mais forte na gestão federal.

Em entrevista na tarde da última segunda (11) Margarete foi evasiva quando questionada se apoiará Bolsonaro no Piauí, a parlamentar confirmou, porém, que a prioridade será a sua campanha de reeleição.

“Não sei quais os palanques se formarão, o certo é que estarei fazendo uma campanha, andando pelo estado do Piauí levando a minha mensagem prestando contas do meu trabalho, é assim que eu farei a minha campanha. As campanhas de nível nacional serão organizadas pelas equipes nacionais, não sou eu aqui que vou definir palanques”, sentenciou a deputada.

Margarete comentou ainda os bastidores da reunião que decretou o rompimento com Wellington Dias. O encontro inclusive foi convocado pela própria deputada. A deputada criticou a antecipação das discussões políticas da eleição do próximo ano e foi irônica ao ser questionada sobre os companheiros de partido que ainda estão com cargos na base de Wellington, um deles é o seu próprio cunhado, Hélio Isaías.

“Estou onde eu sempre estive, no meu partido, não há nenhuma novidade nisso, eu espero. O fato de estarmos na base do governo, um governo que nós elegemos e contribuímos é em decorrência da eleição passada. Se houve uma mudança, um posicionamento político das lideranças que fizeram a eleição anterior, claro que nós também tínhamos que nos posicionarmos, precocemente, estão antecipando fatos que poderiam ocorrer em outro momento. Mas se é uma decisão política estou aqui para contribuir com sinceridade, clareza, ética e confiança. Não sei se os outros deputados e o deputado Hélio Isaías irá sair da base governista, minha bola de cristal anda embaçada no momento”, ironizou a deputada federal Margarete Coelho.

Foto: Tarcio Cruz/ODIA

