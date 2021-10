Daniel Marçal assume interinamente a Secretaria de Meio Ambiente do Piauí

O auditor fiscal ambiental, Daniel de Araújo Marçal, assume interinamente a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Piauí (Semar-PI). A transição foi iniciada e a posse oficial será realizada na próxima semana. Marçal assume a pasta após rompimento de Margarete Coelho com Wellington Dias, a deputada anunciou a saída da base governista e sua irmã, a ex-secretária Sádia Castro, também deixou o meio ambiente.



Daniel de Araújo Marçal é servidor concursado da Semar e atuava como Coordenador de Outorga de Uso da Água, vinculada à Diretoria de Recursos Hídricos da Semar-PI.

Tem experiência na área de fiscalização e licenciamento ambiental e gestão de recursos hídricos, possui graduação em Tecnologia em Meio Ambiente pelo Centro Federal de Educação Tecnológica do Piauí (CEFET-PI), atualmente IFPI. Pós-graduado como especialista em Gerenciamento de Recursos Ambientais, também pelo IFPI e Mestre em Desenvolvimento e Meio Ambiente, pelo PRODEMA/UFPI.

Foto: Divulgação

