Sádia Castro deixa Secretaria do Meio Ambiente e Margarete Coelho anuncia saída do governo

Na tarde deste sábado (09), Sádia Castro, Secretária Estadual de Meio Ambiente, comunicou em suas redes sociais que está deixando o cargo. Além disso, a deputada federal Margarete Coelho também anunciou a sua saída do governo. Ambas afirmam que cumpriram suas missões e agradecem pela oportunidade de estar à frente da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Piauí (Semar).

“Sinto-me segura em dizer que durante esses dois anos, com o esforço e a parceria de uma equipe comprometida, a SEMAR deu importantes e seguros passos a frente, de maneira a colocar a gestão ambiental do Piauí entre uma das mais eficientes do Brasil”, publicou Sádia Castro.

Em entrevista ao PortalODia.com , a ex-secretária ressalta que continuará sendo “técnica” na condução da pasta. Sadia é irmã da deputada Margarete Coelho e da prefeita de São Raimundo Nonato, Carmelita Castro, ambas do Progressistas, partido de Ciro Nogueira.

Em suas redes sociais, Margarete Coelho destaca que apesar da saída do governo, o respeito e a amizade serão preservados. “Saímos do Governo, mas continuaremos trabalhando firmemente pelo Piauí. É isto que nos move na vida pública. Seguiremos diferentes caminhos políticos, mas preservaremos o respeito e a amizade sincera que construímos durante todos esses anos”, pontua.

