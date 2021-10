Com iminente rompimento, Sádia Castro diz que continuará sendo técnica

A Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Sádia Castro, revelou em entrevista ao Portal ODia que continuará sendo “técnica” na condução da pasta. Sádia é irmã da deputada federal Margarete Coelho e da prefeita de São Raimundo Nonato, Carmelita Castro, ambas do Progressistas, partido de Ciro Nogueira. Mesmo com a ligação umbilical com a política a secretaria se nega a falar sobre o tema. Nos bastidores a informação é que Margarete, responsável pela indicação de Sádia para a pasta, já comunicou as suas bases políticas que romperá com o governo e acompanhará Ciro Nogueira na oposição. Com a mudança Sádia deve deixar a gestão do meio ambiente.



Sádia revelou que deixará a discussão política para os políticos e se negou a avaliar o imbróglio que está envolvida em meio a disputa entre Ciro Nogueira e Wellington Dias.

“Eu reitero, eu sou uma técnica e assumiu um cargo político, mas continuarei sendo uma técnica. Sou uma professora, pesquisadora, na área de gestão ambiental há muito tempo e seguirei assim. Eu deixo para falar de política com os políticos, que são muitos, e eles é que sabem”, relatou a secretaria.

Foto: Letícia Santos/Ascom Semar

