Amigos e familiares prestam última homenagem a Fernando Monteiro

Durante toda a manhã desta sexta-feira (27), amigos e familiares prestam suas últimas homenagens ao deputado estadual Fernando Monteiro (PRTB), que faleceu ontem (26) em razão de complicações em um quadro de câncer hepático. Em tratamento contra a doença desde abril, Monteiro estava internado no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, desde outubro.



O velório acontece no Salão Francisco Trindade, na Assembleia Legislativa (Alepi) com a presença de lideranças políticas do Estado e do Município, correligionários e também de admiradores. Nas homenagens, muitos relembram a trajetória política de Fernando Monteiro e enaltecem os serviços prestados ao Piauí ao longo de todos os anos em que atuou no Legislativo Estadual.



Deputado Fernando Monteiro - Foto: O Dia

“ O Fernando foi um parlamentar que teve uma presença muito grande aqui em Teresina e no interior do Estado, Ele era um deputado servidor e muito trabalhador. E além de ser um deputado prestativo, ele era carnavalesco, era um boêmio. O Carnaval de Teresina deve muito a ele. Portanto, ele é um homem muito ativista e um legado dele, além do trabalho como político, como produtor cultural, ele também deixa a imagem de uma propositiva, positiva, de alto astral”, disse o deputado federa Átila Lita (PSB), com quem Fernando Monteiro trabalhou em campanhas eleitorais a prefeito de Teresina.

O deputado Themístocles Filho (MDB), presidente da Alepi, também destacou que as recordações deixadas por Fernando Monteiro são de um homem ativo, atuante politicamente e extremamente prestativo e alegre. Themístocles decretou luto oficial de três dias no Legislativo em razão do falecimento do deputado, que era o decano e vice-presidente da Casa.

Sucessão

Segundo Themístocles Filho, a vaga deixada pelo deputado Fernando Monteiro será preenchida pelo deputado B. Sá, que deverá tomar posse definitivamente em janeiro. Quanto à primeira vice-presidência da Assembleia, Themístocles disse que ainda é cedo demais para pensar no assunto e que terão tempo para discutir isso mais profundamente depois.

Maria Clara Estrêla