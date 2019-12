Lideranças políticas lamentam o falecimento do deputado Fernando Monteiro

Após a confirmação da morte do deputado Fernando Monteiro (PRTB), vice-presidente e decano da Assembleia Legislativa do Piauí (Alepi), uma série de lideranças políticas do Estado e aqui de Teresina lamentaram o ocorrido e manifestaram pesar à família e amigos do parlamentar.





O deputado Fernando Monteiro era decano da Alepi e faleceu aos 67 anos - Foto: O Dia

Por meio das redes sociais, o senador Elmano Férrer (PODEMOS) disse que recebeu com muito pesar a notícia do falecimento de Monteiro e destacou o quão importante foi o trabalho realizado por ele pelo Piauí. “Deixo minhas solidariedades aos familiares e amigos. Peço que Deus abençoe a família e conforte a todos, dando-lhes força nesse momento de dor”, publicou o senador.

A deputada Teresa Britto (PV) também se manifestou. Em sua conta no Instagram, a parlamentar publicou uma foto de Fernando Monteiro, lembrando sua relação profissional e de amizade com o deputado. Teresa disse que também recebeu com muita tristeza a notícia do falecimento de Monteiro.

“Um homem que tem um grande histórico de luta e de serviço prestado ao nosso Estado. Que Deus, em sua infinita bondade, possa recebe-lo em um bom lugar e confortar todos os amigos e familiares neste momento de imensa dor”, disse.

A Prefeitura de Teresina também emitiu nota de pesar pelo falecimento de Fernando Monteiro. Em seu perfil oficial no Twitter, a PMT destacou o importante papel desempenhado pelo deputado no fomento e incentivo ao carnaval de rua na Capital, bem como relembrou a carreira política dele no Município. “Foi vereador de 1982 a 1986, quando se elegeu deputado. Foi um entusiasta no carnaval de rua, com a escola de samba Ziriguidum. Deixa um legado importante de amor à sua cidade natal”, diz o perfil.

O líder do governo na Alepi, deputado Francisco Limma (PT), também lamentou a morte de Fernando Monteiro. Assim como os demais, ele destacou a importante atuação do parlamentar em prol do Piauí e manifestou solidariedade aos amigos e familiares. “Quero manifestar meu profundo respeito pelo grande homem que foi e pela sua atuação em prol do povo piauiense. Que Deus o receba de braços abertos no céu. Toda a solidariedade para os amigos e familiares, pela irreparável perda”, postou Limma.

Outro que também destacou o trabalho de Fernando Monteiro e tristeza pelo seu falecimento foi o senador Ciro Nogueira (PROGRESSISTAS). Em seu Instagram, ele se referiu a Monteiro como “uma das figuras mais trabalhadoras e atuantes” com quem teve “a sorte de trabalhar”. “Fernando vai fazer falta. Junto-me aos que se solidarizam com a família do Fernando neste momento de luto e de dor. No meu coração também há saudades e tristeza neste de uma perda inestimável para o Piauí”, publicou Ciro.

Maria Clara Estrêla