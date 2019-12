Morre o deputado estadual Fernando Monteiro; velório será na Alepi

Morreu nesta quinta-feira (26) em São Paulo o deputado estadual piauiense Fernando Monteiro (PRTB), após passar meses em tratamento contra um câncer hepático. Nascido Fernando Alberto de Brito Monteiro, ele tinha 67 anos e atualmente exercia mandato na Assembleia Legislativa do Piauí (Alepi).



Nascido e criado em Teresina, Monteiro era economista por formação e exerceu os cargos de consultor técnico do Centro de Apoio à Pequena e Média Empresa do Estado do Piauí (CEAG/PI), foi professor da Escola Técnica Federal do Piauí e da Universidade Federal do Piauí.

Em 1982 foi eleito vereador em Teresina e exerceu mandato de 1983 a 1988. Em 1986, elegeu-se deputado estadual, sendo sucessivamente reeleito. Atualmente, Fernando Monteiro era o único decano da Assembleia Legislativa, com nove mandatos consecutivos e era também o vice-presidente da Casa.

Fernando Monteiro foi secretário de Defesa Civil no segundo governo Hugo Napoleão e no segundo governo Wellington Dias, presidente do PRTB no Piauí e presidente da escola de samba Ziriguidum.

Fernando deixa a esposa Fabiana Monteiro e três filhos Marcos, Fernando Filho e Lauro.

O velório de Fernando Monteiro acontece nesta sexta-feira (27) no Salão Francisca Trindade, na Assembleia Legislativa do Piauí.

