Fernando Monteiro: Grande entusiasta do carnaval

O deputado estadual Fernando Monteiro (PRTB) morreu na manhã desta quinta-feira (26) no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, onde fazia tratamento contra um câncer hepático. Fernando Monteiro era vice-presidente da Assembleia Legislativa do Piauí. O deputado tinha 68 anos e deixa a esposa Fabiana e três filhos: Marcos, Fernando e Lauro. O velório será nesta sexta-feira (27), na Assembleia Legislativa do Piauí.



Economista, Fernando Monteiro foi professor da então Escola Técnica Federal do Piauí e da Universidade Federal do Piauí. Também ocupou a função de consultor técnico do Centro de Apoio à Pequena e Média Empresa do Estado do Piauí. Elegeu-se vereador de Teresina, exercendo o mandato de 1983 a 1988, e a partir de 1986 elegeu-se deputado estadual, reelegendo-se sucessivamente.

Fernando Monteiro foi um grande entusiasta do carnaval e comandou a Escola de Samba Ziriguidum durante vários anos. A escola foi premiada durante várias edições do carnaval de Teresina. Fernando é responsável por criar um projeto de lei que regulamenta o repasse de recursos das prefeituras para as escolas de samba e blocos carnavalescos do Estado.

O titular deste blog foi destaque na escola de samba Ziriguidum durante vários anos no carro abre-alas sempre a convite do deputado.

Tarciso de Carvalho