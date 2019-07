A Capital registrou um início de semana violento. Isso porque, em apenas três dias, de domingo (28) até esta terça-feira (30), cinco homicídios foram registrados na zona urbana de Teresina. Segundo levantamento realizado pelo O DIA, através as informações das ocorrências repassadas pela Polícia Civil e Polícia Militar à imprensa, o principal instrumento utilizado pelos criminosos é a arma de fogo.



As duas últimas mortes ocorreram na zona Norte da Capital. Por volta das 22 horas desta terça-feira, um homem foi morto por causa de uma dívida de R$ 20, no bairro Parque Brasil II. Segundo informações da Polícia Militar, a vítima estaria bebendo na companhia de outro homem quando os dois teriam se desentendido.

Teresina registra cinco homicídios em apenas três dias. (Foto: Assis Fernandes/O Dia)



“As informações que nós temos é de que foi por motivo fútil. Ele estava de bebedeira no bar e estava devendo R$ 20 pra essa pessoa, quando iniciou essa discussão e ele acabou sendo esfaqueado em via pública”, afirma o comandante do 13º BPM, major Flávio Pessoa.

A vítima, que foi identificada como Elias Soares, de 38 anos, chegou receber os primeiros socorros do SAMU, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito ainda no local do crime. De acordo com a PM, populares que presenciaram o homicídio não quiseram informar a identidade do autor do crime por medo de represálias.

Já a segunda morte foi registrada no bairro Nova Brasília. Segundo o delegado Menandro Pedro, do 7º DP, a vítima foi morta por disparos de arma de fogo. “A filha dela esteve hoje na delegacia e nos informou que um carro vermelho parou na porta da casa com quatro elementos, um deles desceu e efetuou quatro tiros, um deles atingiu a senhora, que morreu a caminho do hospital”, relata.

O delegado afirma que o grupo suspeito de ter cometido o crime foi capturado pela Polícia Militar praticando assaltos na zona Norte. Uma testemunha do homicídio está na Central de Flagrantes para fazer o reconhecimento do veículo usado no crime.

Outros homicídios

O primeiro homicídio ocorreu no último domingo (28) também no bairro Parque Brasil II, zona Norte de Teresina. A vítima, identificada como Josiel Araújo do Nascimento, 31 anos, foi assassinada na frente de sua própria mãe. De acordo com a polícia, o homem havia saído do sistema prisional recentemente e teria recebido uma ligação do suspeito pouco antes de ser executado.

O segundo crime foi registrado durante uma tentativa de assalto na segunda-feira (29), no bairro Santo Antônio, zona Sul de Teresina. Dois indivíduos em uma motocicleta modelo Honda Broz vermelha tentaram assaltar um mercadinho, quando um comparsa teria atirado no outro. O que foi atingido, morreu no local e o outro conseguiu fugir a pé.

A terceira morte, por sua vez, aconteceu no loteamento Canaãs, nas proximidades do residencial Dilma Rousseff, zona Norte da Capital. O corpo da vítima foi encontrado por populares, no final da tarde desta segunda-feira (30), em um matagal. Até o momento a Polícia não tem informações sobre a identidade da vítima ou a autoria do crime.

Nathalia Amaral