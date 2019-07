THE: Corpo de homem é encontrado despido e com marca de disparo

O corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado despido no final da tarde desta segunda-feira (30), na zona Norte de Teresina. Segundo informações do delegado Robert Lavor, do Departamento de Homicídios e Proteção a Pessoa (HPP), o corpo da vítima já estava em estágio avançado de putrefação.

A vítima foi encontrada por populares em um matagal no loteamento Canaãs, nas proximidades do residencial Dilma Rousseff. Segundo o delegado, durante a perícia do local do crime foram encontrados somente dois objetos junto ao corpo, um colar de madeira e uma aliança de metal.

Delegado Robert Lavor do DHPP. (Foto: Assis Fernandes/O Dia)

A Polícia acredita que o homem tenha sido vítima de um disparo de arma de fogo. Contudo, apenas o laudo cadavérico realizado pelo Instituto de Medicina Legal poderá precisar a causa da morte.

O delegado Robert Lavor explica que a falta de identificação da vítima dificulta o trabalho de investigação da Polícia. "A investigação da vítima é o elemento base. Até ele ser identificado fica difícil ter qualquer noção de autoria, saber quem ele era, onde morava, qual a profissão, tudo isso fica prejudicado até o reconhecimento", afirma.

Até o momento a Polícia não tem informações sobre a autoria do crime. O corpo da vítima foi recolhido e encaminhado ao IML. As investigações serão conduzidas pelo Departamento de Homicídios e Proteção a Pessoa (HPP).





Nathalia Amaral