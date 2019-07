Homem é assassinado na frente da mãe no bairro Parque Brasil Ii

Um homem identificado como Josiel Araújo do Nascimento, 31 anos, foi assassinado a tiros na noite deste domingo (28) no bairro Parque Brasil II, zona Norte de Teresina, na frente de sua própria mãe. De acordo com a polícia, ele saiu do sistema prisional recentemente e teria recebido uma ligação do suspeito pouco antes de ser executado.





Foto meramente ilustrativa - Créditos: O Dia

“Ele colocou um imóvel à venda lá no Parque Brasil e ontem à noite recebeu a ligação de um possível comprador, então foi até o local, acompanhado da mãe, para encontra-lo. Mas ao chegarem lá, foram abordados por dois indivíduos em uma motocicleta, que já chegaram atirando. A senhora mãe dele conseguiu se salvar, mas ele foi atingido e morreu na hora”, relata o sargento Alexandre, do 13º BPM.

A perícia feita pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) atestou que Josiel foi assassinado com três tiros e que sua mãe foi atingida de raspão, tendo sofrido apenas ferimentos leves. A polícia ainda não tem informações dos suspeitos, eles fugiram logo após o crime. Uma equipe do IML esteve no local para remover o corpo. O caso segue sob investigação da DHPP.

Maria Clara Estrêla