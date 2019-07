Assaltante é baleado e morre ao tentar roubar comércio na zona Sul

Uma tentativa de assalto terminou com uma pessoa morta na manhã desta segunda-feira (29), no Bairro Santo Antônio, zona Sul de Teresina. Dois indivíduos em uma motocicleta modelo Honda Broz vermelha tentaram assaltar um mercadinho, quando um comparsa teria atirado no outro O que foi atingido, morreu no local e o outro conseguiu fugir a pé.



O crime aconteceu por volta das nove horas da manhã, mas o que chama atenção é o fato de os dois suspeitos estarem trajando uniformes: um usava a farda de uma distribuidora de bebidas e o outro uma farda da Águas de Teresina. O disfarce, segundo a polícia, facilita aos criminosos terem acesso ao interior dos comércios e residências sem levantarem suspeitas.



Foto: Nathalia Amaral/O Dia

O dono do estabelecimento comercial conversou com a reportagem de O Dia. Sem querer se identificar, ele relatou todo o ocorrido: “A grade do portão estava sendo aberta, quando chegou essas duas pessoas na moto, uma de farda azul e o outro com a farda da Águas de Teresina. Já chegaram anunciando o assalto, deitando os clientes e pegando os celulares. Um dos clientes correu para o fundo e um deles tentou pegar, houve luta corporal e nisso, o rapaz gritou pro comparsa que o cliente estava armado”, relata.

De acordo com ele, o suspeito efetuou um disparo para cima e conseguiu correr. Quando ele saiu do estabelecimento, seu comparsa, assustado, teria pensado que se tratava do cliente fugindo e atirou uma vez. “Ele viu que errou, atirou foi no próprio parceiro e fugiu correndo”, finaliza o proprietário do mercadinho.



Foto: Nathalia Amaral/O Dia

A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa esteve no local, mas os investigadores dizem que ainda é muito cedo para afirmar de onde partiu o tiro e quem o disparou. “A investigação só vai poder ser concluída com as oitivas das testemunhas, com a formalização das denúncias e a análise das câmeras de segurança. Como o suspeito que morreu não tinha nenhum documento de identificação estamos contando com a ajuda da PM para conseguir saber de quem se trata”, afirmou o delegado Danúbio Dias, que vai presidir o inquérito. Foi apreendido um revólver calibre 32.

Os suspeitos seriam dois indivíduos que já vinham fazendo uma série de assaltos na região dos bairros Angelim, Mário Covas e Residencial Teresa Cristina. A informação foi repassada pelo capitão Sousa Lima, da Companhia Independente de Policiamento do Promorar. De acordo com ele, os dois usavam disfarces (uniformes de empresas) para poderem adentrarem nos locais de roubo com mais facilidade e andavam sempre na motocicleta Broz vermelha, que foi abandonada na cena do crime. A guarnições estão fazendo diligências para tentar localizar o suspeito que conseguiu fugir.



Interior do comércio que foi alvo dos bandidos - Foto: Nathalia Amaral/O Dia

O militar fez um alerta: “pedimos que as pessoas tenham cuidado com quem chega dizendo ser representante de distribuidora de água, de empresas de TV a cabo e de internet, porque muitas vezes podem ser bandidos disfarçados. Se você tem um serviço desse agendado em sua residência e não for estar no local no momento, avise a quem estiver que tem uma pessoa da empresa indo fazer uma visita. Não receba gente fardada sem ter marcado um atendimento e uma hora”, explica o capitão Sousa Lima.

Insegurança

Esta já é a segunda vez em menos de um mês que o mesmo mercadinho é alvo da ação de criminosos no bairro Santo Antônio. O proprietário do estabelecimento voltou a mencionar a questão da insegurança e da deficiência do policiamento. “A gente corre risco de vida, não é? Agora o jeito vai ter que ser procurar outro meio de vida, outro trabalho, porque a gente vai ter que desistir do comércio. Não dá pra viver com medo de ter suas coisas roubadas e sua vida tirada por bandido”, finaliza o comerciante.

Maria Clara Estrêla, com informações de Nathalia Amaral