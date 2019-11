Suspeito é detido por envolvimento em desaparecimento de jovem

Um homem identificado como Ismar Gonçalves Bastos Filho, de 31 anos, foi detido na manhã desta quinta-feira (07), suspeito de envolvimento no desaparecimento da adolescente G.G.B.O, que sumiu no último domingo após a prova do Enem e foi encontrada na cidade de União na tarde de ontem (06).



Segundo informações da própria família da adolescente, o homem teria dado carona para ela após a prova e os dois estavam juntos desde o dia do desaparecimento. A suspeita é de que os dois sejam namorados.

Até o momento a Polícia Civil não confirmou os detalhes sobre a prisão. O suspeito foi conduzido à Central de Flagrantes para prestar depoimento.



Pai da jovem está sendo ouvido na sede da DPCA. (Foto: Maria Clara Estrêla/O Dia)

O pai da menina, Gudson Costa, também prestando depoimento sobre o caso na sede da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA). O pai é investigado após a jovem relatar que teria sofridos abusos sexuais dentro da casa da família.

Devido à gravidade dos relatos, a adolescente passou por exame de corpo delito e foi encaminhada à casa de uma tia.

A avó da adolescente, identificada apenas como Elza Amorim Oliveira, deu entrevista ao O Dia e disse que a denúncia da jovem é infundada. Segundo ela, a jovem fugiu sete vezes no último ano.

"Todas essas acusações são falsas. Não é porque eu sou a mãe, eu sou muita justa. Uma vez nós encontramos ela numa boca de fumo, na Vila da Paz, ela estava numa casa escondida", relatou a avó.

Já o avô da adolescente, Luís Gonçalo de Oliveira, que também esteve na sede da DPCA, informou ao O Dia que a jovem e Ismar Gonçalves Bastos Filho se conheceram através das redes sociais há três meses.

"No dia da prova ela marcou com o pai de pegar ela às 17h30 e que esse rapaz pegasse ela às 16h. Ele disse pra Polícia que ela ficou na casa dele domingo, segunda e terça, e que mandou ela embora quando viu a foto dela na imprensa. Então ela pediu pra deixar ela na parada de ônibus para ir para União", afirmou o avô.

Segundo ele, a jovem já havia informado que iria desaparecer depois do Enem porque não aguentava mais a criação do pai. "Ela achava ele muito rígido e já tinha dito em outra ocasião na escola que ia sair de casa porque tinha sido abusada sexualmente, mas depois disse que havia inventando porque tava chateada com ele", disse.

A jovem tem apenas de 17 anos e, por ser menor de idade, o caso está sendo investigado Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA).









Maria Clara Estrêla e Nathalia Amaral