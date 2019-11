Família encontra adolescente desaparecida após prova do Enem

Segundo informações repassadas pela família, a jovem Giovanna Gabriely Belém Oliveira, de 17 anos, foi encontra na cidade de União e está no quartel da Polícia Militar.



Entenda o caso

A adolescente Giovanna Gabriely Belém Oliveira, de 17 anos, estava desaparecida desde o último domingo (03), quando saiu de casa para realizar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), em uma faculdade particular na zona Sul de Teresina. A jovem fez a prova do primeiro dia, mas não retornou para casa. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

Francisco Filho - Repórter Rota do Dia