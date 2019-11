Adolescente desaparece em Teresina após fazer prova do Enem

A adolescente Giovanna Gabriely Belém Oliveira, de 17 anos, está desaparecida desde o último domingo (03), dia em que saiu de casa para realizar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), em uma faculdade particular na zona Sul de Teresina. A família informou que a jovem fez a prova do primeiro dia, mas não retornou para casa. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

De acordo com informações da família, que publicou uma postagem nas redes sociais, a jovem estava vestindo calça legging azul, blusa preta com flores amarelas e um suéter de uma escola particular de Teresina. Ainda segundo o poste, Giovanna está em tratamento contra a depressão.

Família de Giovanna divulga postagem de desaparecimento nas redes sociais.

Um parente da família, que preferiu não se identificar, conta que Giovanna saiu de casa no domingo por volta das 11h para fazer a prova que começou às 13h30. Contudo, a última vez que a jovem foi vista foi às 16h43 quando deixou o local do exame. A adolescente, segundo o parente, não levou uma quantia em reais considerável e saiu praticamente com a “roupa do corpo”.

O professor Gudson Costa, pai de Giovanna, afirmou nesta terça-feira (04) que procurou a faculdade que jovem prestou o Enem para ter acesso as imagens de câmeras de segurança na tentativa de localizá-la. Nas imagens, ficou constatado que ela deixou o prédio da instituição às 16h43 do domingo e estava sozinha.

O desaparecimento da jovem está sendo investigado pela Polícia Civil. O sumiço já completou mais de 24h e quem tiver alguma informação o número para contato é (086) 99993-9682.

Adriana MagalhãesJorge Machado, do Jornal O Dia