Feriado de Finados foi o mais violento do ano no Piauí, diz PRF

Os dados preliminares da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apontam que o feriado do Dia de Finados foi o mais violento nas estradas piauienses desse ano. Desde a última sexta-feira (29), quando teve início da Operação Finados, a PRF atendeu quatro acidentes com sete pessoas mortas no local.

“A PRF constata que esse feriado realmente foi o mais violento do ano. Os números de acidentes, de mortos e de feridos ainda estão sendo levantados, mas o que a gente consegue ver é que houve uma incidência muito alta de imprudência do condutor, o que gerou muitos acidente”, confirmou a inspetora De Menezes, da PRF.

Foto: Divulgação / PRF

A Operação Finados da PRF no Piauí teve um aumento de 40% do efetivo para as fiscalizações nas rodovias federais.. Os trabalhos seguem até esta terça-feira (2). Um relatório que deve ser divulgado nesta quarta-feira (3) apresentará os números de ocorrência no feriadão.

Mortes

O acidente mais grave registrado nesse período de feriadão foi registrado na noite de segunda-feira (1º) na BR 020, no município de Santo Antônio de Lisboa, no Sul do Piauí. Ao todo, quatro pessoas morreram ao serem atropeladas por um caminhão. De acordo com a PRF, eles eram o motorista e três passageiros de um ônibus que desceram do veículo após o pneu furar.

Os outros acidentes ocorreram na BR 316, em Dom Expedito Lopes, onde um caminhoneiro morreu depois de colidir frontalmente com um carro de passeio que seguia na direção contrária; na BR 343, em Campo Maior, onde um jovem de 25 anos morreu ao perder o controle do carro que diria; e na BR 343, em Floriano, onde um jovem de 22 anos morreu ao colidir de moto contra um animal na pista.

