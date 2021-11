Quatro pessoas morrem em acidente na BR-020, em Santo Antônio de Lisboa

Uma tragédia chocou a cidade de Santo Antônio de Lisboa, na região de Picos, na noite da última segunda (01). Quatro pessoas morreram em um acidente na BR 020, quando um caminhão atropelou o motorista de um ônibus e três passageiros que estavam no acostamento da via com um pneu furado. O condutor do caminhão, que dirigia em alta velocidade, não percebeu a presença dos passageiros e do motorista do ônibus atropelando várias pessoas, o caminhoneiro fugiu do local de acordo com a Polícia Rodoviária Federal.

O acidente aconteceu na BR 020, altura do km 345, em Santo Antônio de Lisboa. Policiais Rodoviários Federais que atenderam a ocorrência confirmaram que o acidente foi uma colisão lateral, seguido de atropelamento de pedestres. O ônibus, vinha de Fortaleza/CE para São João da Canabrava/ PI e estava parado quando o condutor, um homem de 36 anos e 3 passageiros (homens de 75 e 44 anos e uma mulher de identidade ainda não confirmada) foram atropelados vieram a óbito no local. Uma criança de 7 anos e uma mulher de 33 anos tiveram lesões graves. Dois homens de 27 e 30 anos tiveram lesões leves. Todos os feridos com vida foram encaminhados para o hospital regional de Picos pelo SAMU. As vítimas que vieram a óbito foram encaminhadas pelo IML.

De acordo com a PRF foi constatado preliminarmente que a causa principal do acidente foi a presença de pedestres na pista e velocidade incompatível do caminhão. A perícia técnica também foi acionada.

FOTO: Divulgação/PRF



Com informações PRF

