Jovem de 25 anos morre após acidente na BR 343 em Campo Maior

Um homem de 25 anos morreu após um acidente no KM 251 da BR 343, na noite dessa sexta-feira (29), na cidade de Campo Maior.



Foto: Ascom/PRF

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente foi do tipo saída de pista. O jovem conduzia uma S10 e faleceu no hospital.

A PRF informou também que as causas do acidente ainda estão sendo apuradas. Os agentes têm até cinco dias para produzir o Boletim de Acidente de Trânsito – que constará todas as informações sobre a dinâmica e principal causa do ocorrido.

