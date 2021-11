Caminhoneiro morre após colidir com carro na contramão em Dom Expedito Lopes

Uma grave colisão entre um caminhão e um carro de passeio na madrugada desta segunda-feira (1º) na BR 316, no município de Dom Expedito Lopes, vitimou fatalmente um homem de 45 anos, e deixou outras duas pessoas gravemente feridas.

A vítima dirigia um caminhão pela rodovia no momento que foi surpreendido com um carro HB20 na contramão. Na colisão, o caminhão que transportava uma carga de madeira capotou fora da pista. O motorista teve morte no local. O condutor do carro, um homem de 35 anos, e o passageiro de 24 anos foram socorridos com vida e encaminhados para o Hospital Regional de Picos com lesões graves.

Foto: Divulgação / PRF

Foto: Divulgação / PRF



De acordo com o levantamento realizado no local do acidente por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do carro saiu de sua mão e invadiu a pista contrária. “A causa principal da colisão frontal seria o fato de o condutor do HB20 estar transitando pela contramão”, constatou a PRF.

A Polícia Civil foi acionada para realizar a perícia e investigar as causas que levaram o motorista a trafegar pela contramão.

