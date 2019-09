Juíza marca julgamento de acusado de matar Lara Fernandes

A juíza Maria Zilnar Coutinho Leal, da 2ª Vara do Tribunal Popular do Júri, marcou para o dia 15 de outubro o julgamento de Eduardo Pessoa Araújo, acusado de assassinar com um disparo de arma de fogo a jovem Lara Fernandes, em novembro de 2018. A informação foi confirmada pelo Tribunal de Justiça do Piauí.



Eduardo Pessoa Araújo será julgado pelo Tribunal do Júri e poderá ser condenado pelo crime de homicídio qualificado. Segundo as investigações policiais, o réu mantinha um relacionamento amoroso extraconjugal com a vítima.

De acordo com depoimentos de testemunhas durante a audiência de instrução e julgamento, a vítima estava tentando se afastar do acusado e terminar o relacionamento devido ao ciúmes e às agressões sofridas. Lara Fernandes foi morta com disparo de arma de fogo. (Foto: Arquivo Pessoal) "O acusado, contudo, não aceitava o término do relacionamento, chegando a proferir insistentemente diversas ameaças de morte contra a vítima, bem como a agredi-la fisicamente", constata a denúncia do Ministério Público. Segundo o documento, o acusado teria buscado a vítima na casa onde estava hospedada no dia 06 de novembro de 2018, por volta das 19h. Os dois permaneceram conversando dentro do carro do acusado e em seguida saíram juntos. O corpo de Lara Fernandes foi encontrado na manhã seguinte nas margem direita do Rio Parnaíba, com um disparo a queima roupa na região da cabeça. Durante a audiência, o acusado chegou a confessar que mantinha um relacionamento com a vítima, mas negou ser o autor do crime. Eduardo Pessoa é acusado do crime de homicídio qualificado por motivo fútil, sem possibilidade de defesa da vítima e contra a mulher por razões da condição de sexo feminino (feminicídio). Caso seja considerado culpado, o réu poderá ser condenado a reclusão, de 12 a 30 anos.



Nathalia Amaral